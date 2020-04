Raskendatud piiriületus pitsitab suvilate ja aiamaade omanikke

Tellijale

«Kirjutasime oma avalduse, panime nõutud dokumendid juurde. Vastus tuli eitav,» tõdes Tiina, kes on üks taolisse olukorda sattunud valgalastest. Temale teadaolevalt on samasuguse probleemi ees kuus-seitse perekonda samast suvilarajoonist. Kuna sarnaseid rajoone on Valgast 15 kilomeetri kaugusel Lätis kokku kolm, võib hättasattunud peresid olla kuni paarkümmend.