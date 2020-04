Tellijale

Ta lisas, et Kagu-Eestis on viimastel aastatel mesilates tehtud pahateod püsinud samal tasemel: 2018. aastal rüüstati Põlva- ja Valgamaal kokku 27 ja 2017. aastal 49 mesitaru. Eestis tervikuna on mesikäppade tekitatud kahjud viimastel aastatel kasvanud: mullu rüüstasid nad 425 mesitaru ja üle 230 silorulli.