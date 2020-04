Psühholoog: hirm hakkab immuunsüsteemi nõrgendama

Tellijale

«Kõigepealt see hirmu küsimus. Hirm on elus edasi viiv jõud. Et hirmust üle saada, on vaja teadvustada hirmu põhjus,» alustas ta. Psühholoogi sõnutsi on teine võimalus hirmu hoopis eitada. «Näiteks öelda, et koroona on välja mõeldud ja seda pole üldse olemas. Igavene jama,» tõi ta sellise suhtumise näite ja lisas, et see on väga rumal äärmus.