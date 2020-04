Päästjad kustutasid lõkke ja pelleti

Kolmapäeval kell 3.54 aga teatati, et Rõuge vallas Ruusmäe külas on kortermaja koridor suitsu täis. Esimesena kohale jõudnud Suhka vabatahtlikud selgitasid, et keldris pelletikatla juures põles tuhaämbrisse sattunud pellet. Ämber toodi majast välja ja tuleoht kõrvaldati.