Uueneva politseihoone seinad ootavad taieseid

Riigi Kinnisvara kuulutas koostöös siseministeeriumiga välja kunstikonkursi leidmaks parimad kunstiteoste ideelahendused Valga politseihoone esimese korruse eesruumide seintele.

1968. aastal piki Puiestee tänavat rajatud kolme maapealse korrusega hoonetiib läbib praegu uuenduskuuri. Tänavaga ristiolev korduvalt ümberehitatud hooneosa lammutatakse ja selle asemele rajatakse uus tänapäeva vajadustele vastav töökeskkond.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk on Lõuna-Eesti Postimehele rääkinud, et Valga politseimaja juures oligi ilus üksnes fassaad. «Renoveerimistööd siseruumides on väga pikalt ootel olnud, suur osa majast oli sisuliselt amortiseerunud. Kuna ruumijaotus ei vastanud politsei tänastele vajadustele ning konstruktsioonid ei võimaldanud ruumijaotuse muutmist, jäi võimalus maja ümber ehitada.»

Plaanitavad kunstiteosed peavad esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobivad ning kohased politseihoonesse nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Märksõnad on nüüdisaegsus, esinduslikkus, inimlikkus ja turvatunne. Teosed võivad ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale. Loodavate taieste tehnika ja materjal on vaba.

Žüriisse kuuluvad Valga politseihoone arhitekt Anu Kulbach, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Maria-Kristiina Ulas ja Mihkel Maripuu, Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu esindajad Kristina Jõekalda ja Marten Esko, siseministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli ning hääletusõiguseta tehnilised eksperdid Priit Pitsi politsei- ja piirivalveametist ja Urmas Vahi Riigi Kinnisvarast.

Pärast võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 32 300 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 800 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 25. august.