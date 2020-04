Välijõusaale tuleb edaspidi puhastada vähemalt kord ööpäevas

Korralduse seletuskirjas on välja toodud, et kohaliku omavalitsuse üksused on pärast 27. aprilli korralduse avaldamist juhtinud tähelepanu praktikas ilmneda võivatele probleemidele korralduse täimisega, kuna kohalikel omavalitsustel ei ole piisavalt desinfitseerimisvahendeid ning suutlikkust maksimaalselt iga nelja tunni järel inventari desinfitseerida.