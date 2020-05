Tellijale

Kuigi mitmed üle Eesti on oma uksed sulgenud, siis Rannapubi eestvedaja Pait Reiman avas söögikoha sellepärast, et kuidagi ära elada. „Meil on Võru linnas ainukene Rootsi laud ehk buffee pubi,” arvas ta söögikoha potentsiaali kohta.

Ta lisas, et söögikohas on nii palju ruumi, et inimesed saab panna istuma üle ühe laua. „Sees saab istuda ja väljas on varjualune ning seal saab ka istuda,” kommenteeris Reiman. Lisaks sellele on võimalik toitu ka koju tellida. Reiman lisas, et kindlasti pööratakse suurendatud tähelepanu sellele, et söögikohas jälgitakse 2+2 reeglit.