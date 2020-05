Õpilased kurdavad, et enim probleeme tekitab matemaatika õppimine. Foto on illustratiivne. FOTO: Kevin Koik

Seitsme nädalaga on koduõppest saanud õpilastele uus normaalsus. Kuigi teatav rutiin on kujunenud, tõdevad noored, et õppimist toetava keskkonna loomine valmistab jätkuvalt raskusi.