Vastseliina veekaitsjad võitsid esikoha

Üle-eestilises keskkonnakampaanias Võta Vabalt osalemiseks on registreerunud juba rohkem kui 1100 eestimaalast, kes on esitanud üle 90 kodutöö keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Kampaania kestab 29. maini, kuid osa tunnustusi on juba välja jagatud. Üks neist tuli Lõuna-Eestisse: vee kaitsmisega seotud tööde hulgas said esikoha Vastseliina gümnaasiumi õppurid.