Omniva kinnitas muudatusi Põlva postikeskuse töös

Postifirma Omniva kinnitas, et kolib Põlva jaotuskeskuse töö väiksema pinna peale. Muudatus tuleneb sellest, et üha suurem osa kande-eelsest postitöötlusest tehakse ära tsentraalselt. Edaspidi on võimalik, et mõni Tartu-poolsem Põlvamaa piirkond saab oma posti mõne Tartu kulleriga.