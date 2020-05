Sirje Potisepp: toit ja arstiabi peavad olema võrdselt kättesaadavad

Olukorras, kus kaubaautod seisavad piirijärjekordades ja Euroopa riigid on kiirelt asunud protektsionismi viljelema, oleks mõeldamatu, et kaubandus saaks toidukaupu müüa ilma kohalike toidutööstuste toodanguta. Seetõttu on äärmiselt oluline, et riik näeks ja toetaks toidutööstuste strateegiliselt tähtsat rolli nii kriisi ajal kui ka tavaolukorras ega seaks ohtu toidutööstuste jätkusuutlikkust karmistuva maksupoliitika kaudu.

Eelnevate aastate mastaapsed kaudsed maksutõusud – gaasi-, elektri- ja kütuseaktsiis, raskeveokimaks, teekasutustasu ja muud – on väljendunud paratamatult toodete lõpphindades ja seadnud seeläbi ohtu meie tootjate konkurentsivõime importkauba kõrval.

Juba enne viimast gaasiaktsiisi tõusu oli Eestis gaasiaktsiisi määr võrreldes Läti ja Leeduga kordi kõrgem. Samuti oli diislikütuse hind Eestis kallim kui suuremas osas teistes Euroopa riikides. Muu hulgas ka oluliselt kõrgem Läti-Leedu hindadest, mis mõjutab logistikatasusid ja transpordihindu. Eesti on seeläbi tõusnud toiduainete ja jookide hinnatõusu liidriks Euroopa Liidus.

Sellega seoses oleme teinud vabariigi valitsusele ettepaneku maksutõusu moratooriumiks järgneval kahel aastal. Peame omamaise toidutootmise jätkusuutlikkuse seisukohalt väga oluliseks plaanitava plastimaksu, pakendimaksu, pakendiettevõtjatele jäätmeseadusest laiendatud tootjavastutuse lisanõuete ning Green Dealist tulenevate kohustuste kehtestamise peatamist. Leiame, et makse tuleb vaadelda tervikpaketina, mitte eraldi igat kaudset maksu planeerides ning hajutades sellega tähelepanu tervikpildilt ja mõjudelt toiduainete ning jookide hindadele.

Üks oluline probleem toidutööstustes on praeguses kriisiolukorras ka kaubanduskettide võimalikud trahvinõuded juhul, kui tootja ei suuda nõudluse hüppelisele kasvule sama kiiresti reageerida ja tarneid suurendada. Mäletame eriolukorra kehtestamise alguspäevilt, kuidas paanikas inimesed tühjendasid kaupluste riiuleid kiiremini, kui tooteid suudeti välja panna ning kauplustesse tarnida.

Tööstustes tekitas see põhjendamatu surve, sest üleöö tootmismahtu suurendada on väga keeruline ning ega inimesed hakka ju kodus olles tavapärasest rohkem sööma. Toiduliit saatis kõigile kaubanduskettidele kirja palvega mitte rakendada praegu leppetrahve. Loodame, et sellega ka arvestatakse. Keerulistel aegadel on oluline kokku hoida.

Kuigi tööstused jätkavad oma igapäevatööd Eesti elanike varustamisel toiduga, on paljudel ära langenud oluline sissetuleku allikas – hotellide, restoranide, peoteeninduse sektor. Tarbimisharjumuste muutuse tõttu on pidanud juba 30 inimest koondama Saarioinen Eesti.

Kui seni on toidutööstused olnud ühed suurimad eksportijad, tootes enam kui kolmandiku ekspordiks, siis nüüd on need mahud juba languses ja langevad paraku veelgi. Kuna toidutööstusse jõuab kriis hilinemisega, on Toiduliit taotlenud vabariigi valitsuselt töötasu toetuse perioodi pikendamist ning ringvõlgnevuste katmiseks uut siseriiklikku toetusmeedet.