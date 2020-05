Tellijale

Kolgil tuvastati roolis olles joove 0,97 milligrammi liitris, andis riigiprokuratuur oktoobris teada. Tegemist on joobega, mille eest võimalik võtta kriminaalvastutusele.

President vabastas Kolgi tema enda soovil ja riigikohtu esimehe ettepanekul Tartu maakohtu kohtuniku ametist oktoobri keskel. Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Maria-Elisa Tuulik ütles toona, et süüdimõistmise ja karistuse jõustumise korral ei saaks Koiki vastavalt seadusele enam avalikku teenistusse tööle võtta. Praegu võib aga Põlva vallavalitsuse kodulehelt näha, et Kolk on seal ametis vallasekretärina.