Hooletud lõkketegijad hoidsid Võrumaa päästjaid rakkes

Neljapäeval mõni minut enne südaööd said päästjad väjakutse Võrust Lille tänavalt. Teate kohaselt põletati seal lõket, millest lennanud sädemed ohustasid kõrval asuvaid kuure. Päästjad andsid korralduse lõke kustutada ja selgitasid tuleohutusnõudeid. Lõke peab asuma hoonetest ja põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt 8 meetri kaugusel.

Kella 13.48 ajal avastasid päästjad Misso alevikus Pugola külas lõkke, kus põletati rehve, vana mööblit ja muud prügi. Keskkonda saastav lõke kustutati. Jäätmed süüdanud kohalikele elanikele selgitati, et lõkkes tohib põletada ainult immutamata puitu.

Kella 15.15 ajal põletati Antsla vallas Lusti külas tuleohutusnõudeid eirates suures lõkkes ehitusjäätmeid. Väljas oli tugev tuul ja põleng levis ümbritsevale kulule. Põletaja arvas, et võib oma kinnistul teha, mida ise soovib ning ohutus teda päästjate sõnul ei huvitanud.

Lõke ja kulu kustutati ning põletajale selgitati, et lõkkease tuleb korralikult piirata, selle ümbrus puhastada põlevmaterjalist ning esmaste kustutusvahenditega tagada, et põleng ümbrusele ei leviks. Suure tuulega lõket süüdata ei tohi: tuul ei tohi olla üle 5,4 meetri sekundis, mis tähendab, et liiguvad puude jämedamad oksad.