Peaminister Ratas külastas õppust Kevadtorm

„Ajateenijatele on Kevadtorm lõpueksam ning seepärast on selle toimumine ka vähendatud mahus äärmiselt oluline. Hea meel on näha, et kõik osapooled võtavad õppust niivõrd tõsiselt. See annab kindlustunde, et viiruse põhjustatud muredest hoolimata on Eesti julgeolek tagatud,“ sõnas Ratas.