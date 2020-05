Soome valitsus asub koroonapiiranguid leevendama

Kaugtöö soovitus on endiselt jõus ning see vaadatakse üle suve lõpus.

Keskkoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide piirangud on jõus 13. maini. Seejärel naastakse järk-järgult kontaktõppe juurde. Riiginõukogu siiski soovitab, et neis õppeasutustes jätkuks distantsõpe õppeaasta lõpuni.

Valitsus rõhutas, et koroonaviiruse põhjustatud haiguse oht on endiselt tõsine ja on võimalik, et Soome kogeb veel teist haiguslainet.

Valitsus ütles pressikonverentsil, et hetkel on Soomes koroonaviiruse nakkuskordaja 0,8. Eesmärgiks on see, et teste tehakse palju rohkem kui praegu ja et inimesed pääsevad testi tegema.