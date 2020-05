Uude viirusesse haigestunud saavad aidata saatusekaaslasi

Tartu Ülikooli anestesioloogia ja intensiivravi dotsent, Tartu Ülikooli kliinikumi anestesioloogia osakonna juhataja ja vastutav uurija Juri Karjagin rääkis, et praegu pole teada COVID-19-vastast ravimit, mis peataks koroonaviiruse paljunemise. On aga teada, et viirushaigusest paranenud inimese organismis on tekkinud selle viiruse vastased antikehad, mida on võimalik kasutada haigete raviks.