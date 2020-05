Vaatetorni infotahvlis haigutab auk

Vallavalitsus tõdeb, et infotahvli saab uue tellida, aga inetut tegu see olematuks ei muuda. Kui keegi teab, kes selle teo taga on, on vallavalitsuse töötajad info eest tänulikud.

Ühtlasi tuletatakse meelde, et kuigi vaatetorn on taas külastajatele avatud, kehtib kogu Eestis endiselt eriolukord ning sellega koos ka piirangud. Vaatetorni tohib minna korraga üks koos elav perekond või kaks inimest. Kui on näha, et keegi on tornis juba enne teid, tuleb ülesminemisega oodata, kuni eelmised külastajad on lahkunud.