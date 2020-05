Läti elanikud kipuvad ohutunnet minetama

Inimeste suhtumine koroonapandeemia tõttu kehtestatud piirangutesse maipühade ajal tekitab muret, et kas neid võib ikka leevendada, sest ükskõik kuhu vaadates tundus, et inimesed on otsustanud need ise tühistada, ütles Läti peainfektsionist Uga Dumpis teisipäeval raadiole.