Tiit Kuslapuu: valga on jäänud erakordselt vaeseks

Tundub, et takistuseks väljaku lõplikul väljaehitamisel on saanud inimesed, kellel õnnestus need ehitised rikastumise eesmärgil oma valdusesse saada ja kes nendega nüüd midagi õieti peale hakata ei oska. Samuti muinsuskaitse, kes Kesk 13 hoone oma mõjusfääri on saanud. Juhul kui hoones tõesti mingid väärtused on, võiks need üle viia pooleliolevasse kreisihoonesse.