Põlvamaa mahetootja pelgab rahast ilma jääda

Õnnetu on mees juba selle pärast, et maheviljaga katsetati esimest aastat – ja kohe tabas ebaõnn. «Tavaviljaga pole seni mingit jama olnud. Ühtekokku on meil vilja all kuni 300 hektarit põldu. Mahevilja kasvatasime läinud aastal ligemale 38 hektaril ning selle osakaalu tahame ajapikku suurendada,» mainis Põlvamaa põllumees.