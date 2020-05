Festival Võnge lükkub edasi

Võnge 2021 toimub järgmisel suvel – reedel ja laupäeval, 2. ja 3. juulil. Samaks jääb tänavusele festivalile planeeritud toimumiskoht, milleks on Mulgi elamuskeskus Sooglemäel.

Kõik seni välja kuulutatud artistid on lubanud kaasa lüüa tuleval suvel: Kakkmaddafakka (Norra), Hang Massive (UK/Rootsi), Erki Pärnoja, Tora (Austraalia), Mari Jürjens, Carnival Youth (Läti), Egert Milder, Jarek Kasar, Reinis Jaunais (Läti), I Wear* Experiment, Riffarrica, Catapulta, Ellip, Kreatiivmootor, Seltskond Pargis, Worn Öut. Lisaks saab sügisel-talvel teatavaks veel ligi paarkümmend esinejat, kes samuti festivalil üles astuvad.

“Kuigi tänaseks on ametlikult keelatud kõik üritused vaid kuni juuni lõpuni, oleme otsustanud juuli alguses toimuma pidanud Võnke siiski aasta võrra edasi lükata,” teatas festivali peakorraldaja Tarmo Sikk. “Võiksime küll ära oodata valitsuse ametliku suurürituse definitsiooni ja juhinduda oma edasistes tegevustes sellest, kuid sisuliselt ei muudaks taoline määratlus ju suurt midagi. Pidada loetud päevad pärast igasuguste ürituste korraldamise keeldu festival (mitme)tuhande inimese osavõtul oleks ilmselgelt vastutustundetu. Meil ei ole vähimatki huvi riskida festivalikülastajate ja nende sõprade-sugulaste tervisega ega saada tuntuks kui festival, millest sai alguse “teine laine”. Ja õigustus, et korraldamiseks oli luba olemas, poleks sellise stsenaariumi puhul just kuigi lohutav.”