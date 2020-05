Põhiseaduskomisjon toetas vanavanemate ja lastekaitsepäeval lipu heiskamist

Komisjoni esimehe Paul Puustusmaa sõnul kannab soov hakata tähistama lastekaitsepäeva riikliku tähtpäevana sõnumit, et ühiskonnas on lapsed väärtustatud samamoodi kui emad ja isad, kellel on juba oma riiklik tähtpäev.

„Vanavanemate päeva eesmärk on aga tänada ning avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest,“ ütles Puustusmaa.

Esimees selgitas, et komisjoni menetluses on ka opositsioonierakondade algatatud samasisulised eelnõud, mis on kavas ühendada pärast esimese lugemise lõpetamist.

Põhiseaduskomisjoni liige Kaja Kallas avaldas kahetsust, et valitsus esitas poliitilise punktivõidu nimel kriisi ajal oma eelnõu, kuigi oleks võinud toetada samasisulist opositsiooni algatust. „Kuna sisuliselt ja sõnaliselt on eelnõud samasisulised ja kõik parlamendis esindatud erakonnad toetavad seda, siis kokkuvõttes loodan, et juba 1. juunil saab lastekaitsepäeva puhul heisata sinimustvalged riigilipud,“ ütles Kallas.

Ka praegu tähistatakse lastekaitsepäeva ning selle muutmine riiklikuks tähtpäevaks ja ametlikuks lipupäevaks on tema sõnul igati põhjendatud ja loogiline.