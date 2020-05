Politsei valede rehvide eest trahvima ei kiirusta

Kuigi maikuu esimesest päevast on Eestis naastrehvidega sõit taas keelatud, ei ole politsei sel kuul Kagu-Eestis kedagi veel valede rehvide kasutamise eest karistanud.

Kagu politseijaoskonna politseikolonelleitnant Madis Soekarusk ütles, et tänavapilt on valdavalt hea: enamus autoomanikke on rehvivahetuse juba ära teinud.