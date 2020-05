Käsitöökonkurss andis hoogu „Aigu om“ sõnumite levimisele

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü korraldatud konkursil sai peapreemia sildiseeria „Aig and hüvvä nõvvu“, mille autor on konkursi käigus tekkinud loominguline seltskond Kats sõnomituujat (Epp Margna ja Külli Eichenbaum). Teise preemia sai Heli Esko autorlusega kandekott „Aigu om kõkõ tetä“. Eripreemiad said tooted Võromaa aonäütäjä (autor Jaanus Mark), persealonõ „Tassa 100 tulli“ (autor Liilia Tann) ja teekann koos tassiga „Aeg maha“ (autor Jana Valge).

Komisjon märkis kokkuvõtteks, et konkurss täitis väga hästi oma eesmärgi – Vana-Võromaa eripära ja „Aigu om“ sõnumit edasi andvaid omapäraseid käsitöötooteid on kohalike meenete hulka juurde tulnud. Paljude tööde juures on näha ka võrokestele tähtsat alalhoidlikkuse mõtteviisi: kasutatud on kohalikke ja naturaalseid materjale, mõeldud on eseme praktilisele kasutatavusele ja seejuures loodushoidlikkusele, samuti taaskasutusele.