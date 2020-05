VIDEOLUGU ⟩ Kaitseväe droon saadeti Antslast Läti piiri seirama

Tellijale

«Anname ametiabi politsei- ja piirivalveametile piirivalve toetamiseks lõunapiiril eriolukorras, kus sisepiir on suletud,» rääkis 2. jalaväebrigaadi staabiohvitser major Robert Kase. «Kasutame vaatluslendudeks drooni ja see ei erine kuigi palju sellest, mida tehakse lennuki või helikopteriga, lihtsalt erinevus on selles, et pilooti pole kaasas.»