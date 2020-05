Võrumaa juurtega bänd avaldas debüütalbumi

Bändi asutaja, Võru ansambliga Tankist kuulsust kogunud kitarrist Ivo Laanelind rääkis, et mõni lugu on kirjutatud juba kolm-neli aastat tagasi, kuid varasemates bändides polnud sellele muusikale väljundit. "Lõpuks oligi vaja luua uus bänd, mis kindlasti hõivab Eesti muusikamaastikul seni täitmata niši."

Laanelinnu sõnul on kuulajad singlite põhjal loonud paralleele artistidega nagu System of a Down, Nevermore ja Mastodon, kelle fännidele võikski ka Yriel hästi sobida. "Oleme teinud tööd, et kõlada just nagu Yriel, kuid ka sellised võrdlused on tänuväärsed, abistamaks õigeid inimesi meid üles leidma."