Pilliõpetaja püüab naabreid säästa

Sarnaselt teiste aladega on aga ka puhkpillide puhul võrdselt olulised õpilase kuulamine ja jälgimine. Distantsõppe perioodil annab José Ramirez enamiku tundidest Võrust, kus muusikakoolis on tema käsutuses ruum, mis vastab tingimustele kõige paremini.

«Mul on siin keldris nagu stuudio. Siin on pillid, mida õpetan: tromboon, metsasarv, eufoonium, trompet, flööt... Ja siin on klaver, et vajadusel õpilast saata. Ja peamine, kaabliga internet.»