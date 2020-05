Hiigeltool osutus liiga populaarseks

«Inimesed käivad seal lausa gruppidena: ronivad sinna otsa ja lasevad end pildistada. Praegusel koroonakriisi ajal on see päris hirmus vaatepilt,» rääkis Taevaskoja külavanem Ahti Bleive. «Algul polnud seal mingit desovahendit ka. Üleeile see sinna siiski tekkis, aga kuivõrd seda reaalselt kasutatakse, pole teada. Paljud naeravad seda nähes. Mingit hoiatussilti ka seal pole. Polnud kõige mõistlikum see tool praeguses olukorras sinna panna.»

Ohtlik käitumine

Bleive tõdes, et olukord pole ohtlik niivõrd külarahvale kui toolil hullavatele turistidele endile. «Samas piisab ühest Tallinnast tulnud turistist, kes ei tea, et on nakatunud, ja ongi viirus taas meil siin Lõuna-Eestis.»

Taevaskoja külavanem Ahti Bleive FOTO: Tomi Saluveer

Ahhaa keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kaisa Hansson tunnistas, et kujunenud olukord neile rõõmu ei tee. «Samas inimesed ikka ise isiklikult vastutavad oma käitumise eest. Eeldasime, et nad käituvad mõistuspäraselt: väldivad lähikontakte ega hakka näiteks tooli katsuma või lakkuma. Tegelikult pole see isegi ronimiseks mõeldud, selle kohta tuleb jala kohta peagi ka silt, mis ütleb: tool pole kasutamiseks. Silt on praegu graveerimisel. Aga isegi kui toolile kahekesi ronida, saab seal hoida kahemeetrist vahet.»

Kaisa Hansson FOTO: Sille Annuk

Külarahvalt keegi tooli püstitamise eel luba ei küsinud. Nii Bleive kui Hansson nentisid, et tegelikult pole see ka vajalik. Kuna atraktsioon asub riigimaal, andis selleks loa riigimetsa majandamise keskus (RMK), paigaldamise kooskõlastas ka keskkonnaamet.

Osa kohalikke on Bleive sõnul siiski pettunud, et nendega asja ei kooskõlastatud. «Mõnigi ütleb, et see riivab silma ja lörtsib loodust. Mõni leiab, et muidu pole viga, aga miks peab keset loodust olema keskkonnavaenulikust plastmassist tool: palju ägedam, kui see oleks puidust. Mõnele on asi põhimõtteline: miks lastakse ühel asutusel sel moel endale tasuta reklaami teha. Nurisetud on sellegi üle, miks pole juures mingit silti selle kohta, millega tegu.»

Hansson tõdes, et iga asi tekitab erinevaid arvamusi. «Kindlasti polnud meil soovi külarahvast nii-öelda üle sõita ja on kurb, kui see kedagi häirib. Paigutasime selle sinna just paiga populaarsust arvestades, samas pole see paljandite vahetus läheduses ega peaks ühtegi vaadet rikkuma.»

Igavesti samasse kohta ei jää

Tooli materjali valikul sai aga tema sõnul arvestatud, et see oleks ühelt poolt vastupidav, teisalt kergesti transporditav. «Ega see ju igavesti sinna jää. Praegu on plaanis seal hoida seda kuus kuud ehk suve lõpuni. Ja ega see päris plastmass olegi: konstruktsioon on valdavalt siiski puust. Ilmastiku- ja kulumiskindluse suurendamiseks on karkass kaetud materjaliga Line-X.»

Teadlik valik on Hanssoni kinnitusel ka see, et juures pole otsest selgitust, millega tegu. «Meie põhimõte ongi meelitada inimesi avastama: sestap neid asju siia-sinna ka natuke mõistatuslikul moel tekitame. Sarnane lugu oli hiljuti Tartu ja Valga vahelisel maanteel Rõngu lähedal asunud hiigelpingiga. Samas on juures meie nimi. See annab niidiotsa, mille kaudu saab inimene ise edasi uurida. Antud juhul on tegu normaalse tooliga kolmeaastase lapse vaatenurgast.»