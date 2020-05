Kohtumised karudega on Lõuna-Eestis sagenenud

«Eelmise aasta pojad on nad,» täpsustas Tiia Kiusalaas, kelle Helme jahiseltsi kuuluvale abikaasale kaamera kuulub. Maikuu saabudes karupere visiidid lakkasid. «Viimasel ajal käib söödakohal ainult seakari,» kinnitas Kiusalaas sel nädalal.

Sagenenud kohtumised karudega ja nende varasemast tihedam kaamerapildile jäämine ei tähenda tingimata, et karude arvukus Eestis järsult suurenenud oleks. «Karusid on ehk natuke rohkem kui veel viis aastat tagasi, aga nende nägemise sagedus sellest otse ei sõltu. Pigem on selle taga rajakaamerad ja inimeste senisest sagedasem looduses liikumine,» ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elus­tiku büroo juhataja Aimar Rakko.