Vaidlus viib postipunktid viiest Lõuna-Eesti poest

«Mõte kaotada postipunkt kohalikust kauplusest on absurd. See on maaelu sunniviisiline väljasuretamine, misjärel ei jää muud üle, kui põgeneda. Vähe sellest, et postiteenused kallinevad, nüüd ei saa enam pakki ka kodu lähedalt kätte!» pahandas Võru vallavolikogu liige, endist Orava valda juhtinud Riina Sabalisk.

Pakkidega toimetamine kohalikus kaupluses toimis tema tähelepanekutel igati hästi. «Käive oli päris suur, sest siia on juurde tulnud noori peresid. Nüüd ei kujuta ette, kuidas meie inimesed teenuse kätte saavad. Lasva asub Oravalt 22 kilomeetri kaugusel ning sealne kauplus on veelgi väiksem kui meil. Pakiautomaati ka lähiümbruses ei ole,» sõnas volikogu liige.

Sabalisk leidis, et maapiirkondades oleksid lahenduseks pakiautomaadid. «Kes need paigaldab, pole oluline. Omavalitsus on koostööks avatud.»

Postipunkti hädasti tarvis

Orava kaupluse sagedasel külastajal Rita Tomal on postipunkti asja paaril korral kuus. Kavandavad muudatused tekitavad temas nördimust. «Siia tulevad ka kõik Soomes elava tütre pakid. Kui vaadata poeruumis olevaid suuri pakihunnikuid, on ilmselge, et postipunkti on Oraval vaja.»

Kalle Kaha sõnutsi ei klapi Leevile kolitav postipunkt vanadele inimestele kohe mitte kuidagi, sest sinna on Veri­oralt 12 kilomeetrit. FOTO: Mati Määrits

Seitsmendat põlve Verioral elav Kalle Kaha tuli kolmapäeva pärastlõunal kohalikust postipunktist just pakki välja võtmast. Mees on veebis oleva oksjonikeskkonna agar kasutaja ning soetas sealsel enampakkumisel viimati kümne euro eest 200-eurose uue ülikonna. Kui postipunkt kinni läheb, laseb mees pakid suunata Võrru, sest käib seal niikuinii paar korda nädalas.

«Vanadele inimestele ei klapi Leevile kolitav postipunkt kohe mitte kuidagi – kuidas nad peaksid sinna saama? Kas nüüd peab vald hakkama neid bussiga ka sinna viima?» esitas Kaha retoorilise küsimuse.

Leevaku poe müüja aga tõdes, et pakke on üsna vähe ning küllap tuleb nüüd kohalikel hakata saadetiste järele sõitma Räpinasse.

Ei maksta väärilist tasu

Coop Põlva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Kristo Anderson kostis, et postipunktid Orava, Mikitamäe, Veriora, Leevaku ja Põlgaste kaupluses suletakse, kuna töö eest ei maksa väärilist tasu.

«Meie põhitegevus on siiski kaubandus, aga kõrghooajal, näiteks jõulude ajal või tipptunnil hakkavad need kaks tegevust üksteist segama. Kaupluste ruumid ei ole ka mõeldud selliste pakimahtude käitlemiseks,» selgitas Anderson. «Kuna varasem tasu oli sedavõrd väike, et ei katnud isegi tööjõu- ja muid kulusid, tegime postifirmale konkreetse pakkumise, mis ei olnud sugugi üle mõistuse. Kui nad peaks ise sellist punkti ülal pidama, kuluks neil selleks ühes kuus vähemalt 4000–5000 eurot. Meile aga maksis ta sellest vaid mõne protsendi. Leian, et riigiettevõte ei tohiks lükata oma kohustusi teiste kaela. Ka kaupluse töötajad on õnnelikud, et pakkidest lahti saavad.»

See on maaelu sunniviisiline väljasuretamine, misjärel ei jää muud üle, kui põgeneda, rääkis Võru vallavolikogu liige Riina Sabalisk.

Räpina vallavanem Enel Liin on esitanud Omnivale seisukoha, milles peab postipunktide sulgemist mõistetamatuks ja palub need töösse jätta. Samuti tegi ta riigiettevõttele ettepaneku paigaldada piirkonda – eelkõige Veriorale ja Leevakule – pakiautomaadid ja avada Veriora raamatukogus postipunkt, sest postipunkti üleviimine Leevi poodi ei ole kuidagi abiks küllaltki suure elanike arvuga Veriora kandi rahvale.

Kirjakandja koju

Postifirma meediasuhete juht Mattias Kaiv põhjendas kõnealuste postipunktide tegevuse lõpetamist asjaoluga, et lepingupartner ei soovi enam oma kauplustes postiteenuseid pakkuda. «Seetõttu korraldame vajadusel postiteenuste osutamise nendes piirkondades ümber. Hajaasustusega piirkondades ongi mõistlikum teenuseid osutada kirjakandja vahendusel. See on mugavam ka kliendile, kes ei pea sõitma postiasutusse. Mitme asukoha puhul, sealhulgas Veriora, käivad praegu siiski ka läbirääkimised uue postipunkti avamise asjus.»

Räpina postkontori töö üleviimine postipunkti on Kaivi ütlusel seotud samuti teenuste kasutatavuse vähenemisega. Kui varem moodustas üle 80 protsendi postkontori tehingutest pakkide väljastamine, siis nüüd eelistavad kliendid pakke saata ja kätte saada pakiautomaatidest, mida on Räpinas kaks. «Neid väheseid tehinguid, mida pakiautomaadis teha pole võimalik, saab teha ka kohalikus postipunktis.»

Postmarke saab näiteks Räpinas osta ka kohalikust lillepoest ja raamatukauplusest, samuti on postmarke, kaarte, ümbrikke ja pakendeid võimalik koju tellida e-poest.

Pakiautomaatide võrgustikku laiendab riigiettevõte igal aastal, kuid tänavused uued asukohad selguvad firma esindaja sõnul tõenäoliselt aasta teises pooles.