Linnasauna asendavad ajutiselt spordikeskuse duširuumid

Tugikodu direktori Maarika Looduse sõnul lepiti koostöös linnavalitsusega kokku, et abivajajatele organiseeritakse pesemiseks ruumid Võru spordikeskuses, kus igal kolmapäeval saavad kümblemas käia linlased, kellel pole selleks muud võimalust. Teenus on kasutajatele tasuta. Tugikodu direktori sõnul on väga tänuväärne, et spordikeskus raskel ajal appi tuli.