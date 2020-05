Paljud on küsinud. Räägin loo, mis hakkab endale ka imelik tunduma, kas see ikka õige on. Tädi viis lapsena välja, näitas, kus on Linnutee. Mõtlesin, et see ju mingi jutt on taevas. Juhtusin umbes kümneaastasena ühe vana raamatu peale, see oli täheatlas. Ühes kohas oli Linnutee galaktika joonis. Sain aru, et seesama asi, näeme seda taevas serviti. Siis käis klõps peast läbi. Hakkasin raamatuid lugema. Ilmselt mängisid isegi rohkem rolli ulmefilmid, mis lapsena said nähtud. Eriti vanad «Alieni» filmid.