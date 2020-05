Veidenberg rõhutas armastuse olulisust

«Ükski väljaanne ei keeldu rammusast armastusloost,» ütles nii Eesti Päevalehe nädalalõpulisa LP kui ajakirja Kroonika peatoimetaja Veidenberg. «Kõige enam huvitab lugejat, kui tuntud inimene leiab armastuse. Topelt huvitab, kui ka teine inimene, kelle ta leidis, on samuti tuntud inimene. Väga huvitab, kui tuntud inimene on jäänud vahele kellegagi, kellega teda ei ole varem nähtud. See huvitab. LP on ilmunud seitse ja pool aastat ning kolm kõige enam loetud lugu on seotud armastuste leidmise ja purunemisega.»