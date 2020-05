Haigekassa hüvitab tervishoiuasutustele eriolukorraga seotud kulusid

Lisaraha teenuseosutajate täiendavate kulude katmiseks on haigekassale eraldatud riigieelarvest. Märtsikuu toetus tervishoiuasutustele on hinnanguliselt ligikaudu 20 miljonit eurot ning aprilli kuludeks on hetkel planeeritud ligikaudu 35 miljonit eurot.

„Lisaraha on mõeldud eelkõige selleks, et tagada tervishoiuasutuste, olgu see siis hambakliinik, tervisekeskus või haigla, rahaline toetus ka eriolukorras, kus kulud on viirusega seoses ühest küljest suuremad, aga samas teisest küljest on kahanenud plaanilisest ravist saadav sissetulek. Meie ühine eesmärk on, et tervishoiuasutused oleks valmis esimesel võimalusel inimesi ravima,“ ütles haigekassa juht Rain Laane.