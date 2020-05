Lammutustoetuse tingimused muutuvad taotlejaile soodsamaks

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas sõnas, et 5 miljoni euro suurusel lammutamise meetmel on oluline mõju nii elukeskkonna kvaliteedi parandamisele kui ka ehitussektori toetamisele keerulistes oludes. „Asustamata ja ohtlike ehitiste lammutamisega saab muuta elukeskkonda turvalisemaks ning luua võimalusi uute ruumilahenduste loomiseks, olgu see siis esteetilistel või praktilistel kaalutlustel,“ rääkis ta. „Lammutustegevus panustab loomulikult ka kohaliku tööhõive säilitamisse olukorras, kus kriisi tõttu on tööhõive määr igas kohalikus omavalitsuses langenud.“