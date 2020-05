Otepääl taastatakse poeesise tee pikendust

„Munamäe tänava pikenduse taastamine on piirkonna huvides ja sellega anname oma panuse kohalikku ellu,“ ütles Elva Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Hando Ivask. Edasist hooldust Munamäe tänava läbimurdel hakkab teostama Otepää vald.

„Täname Elva Tarbijate Ühistut panuse eest. Meil on alati olnud Elva Tarbijate Ühistuga hea koostöö,“ märkis Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Valla eesmärk on edaspidi aktiviseerida turu piirkonda ja suunata välikauplemine suures osas turule. Vallavolikogu maaelukomisjoni ettepanekul käivad praegu eeltööd turupaviljoni kujundamiseks kinniseks turuhooneks, et saaks aastaringselt kaubelda.“