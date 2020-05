Siseminister Mart Helme arutas Balti riikide ja EL kolleegidega piirikontrolli meetmete leevendamist

„Eesti huvi on, et saaksime avada ühise liikumisruumi kolme Balti riigi, Poola ja Soome vahel. Selle eesmärgi realiseerimiseks peame suutma kokku leppida ühistes põhimõtetes ja aktsepteerima kokkuleppes osalevate riikide erinevaid nõudeid,“ rääkis siseminister Mart Helme ning lisas, et see eeldab kõigi viie riigi vahel väga head infovahetust ja koostööd.

Helme sõul toetab Eesti piirikontrolli meetmete leevendamist ja seoses sellega ka Eesti ja Läti piiril piirikontrolli lõpetamist ning vaba liikumise taastamist. „See tähendaks, et need inimesed, kellel on seaduslik alus viibida Lätis või Leedus, saavad 15. maist tulla liikumisvabaduse piiranguta Eestisse ja vastupidi,“ rääkis siseminister.

Sellegipoolest peavad riikide vahel liikuma hakkavad inimesed arvestama kohapealsete nõuetega. „Loomulikult ei tohi me unustada, et Covid-19 viirus ei ole kuhugi kadunud ning Lätist ja Leedust saabujad peavad Eestis ringi liikudes järgima kohapealseid reegleid, näiteks 2+2 reeglit,“ lisas Helme. Siseminister kinnitas Balti kolleegidele, et pooldab ideed saata riiki sisenejatele SMS-teavitus kohalikest käitumisjuhistest viiruse leviku tõkestamiseks.

Siseminister tutvustas Balti kolleegidele ka Eesti ja Soome vahelise töörände taasavamist alates 14. maist.

Balti riikide siseministrite mitteametlikul videokohtumisel osalesid Eesti siseminister Mart Helme, Läti siseminister Sandis Ģirģens ja Leedu siseminister Rita Tamašunienė.