Euroopa päev toob eestlastele digimängu

Aastal 2020 on Euroopa päev märgilise tähendusega veel ühel põhjusel – paremini kui kunagi varem mõistame, kui tähtis on solidaarsus ja oma inimestest hooliv liit.

Portugal on tootnud koostöös kunstimuuseumitega videod Euroopa kunstikollektsioonidest, mille eesmärk on näidata Euroopat kui kunstivabaduse taimelava. Mitmel pool korraldatakse joonistusvõitlusi: Belgia lapsi on kutsutud üles joonistama Euroopa tähte ja pühendama see kellelegi, keda nad soovivad tänada, mäletada või julgustada.