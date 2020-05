Solman: lapsed ei tohi ema turvatunde puudumise tõttu sündimata jääda

"Hiljuti toimunud emadepäeva konverentsil esitas väga kauni mõtte paarisuhtekoolitaja Matti Orav, kes ütles – armastust tuleb hoida meeles. Tema rituaal on viia igal nädalal oma naisele lõikelill ja kui see närtsib, toob ta uue. Kui tema unustab lille tuua, toob selle kaaslane. See on nende viis, kuidas hoida kodus armastust," ütles Solman pressiteate vahendusel. "Armastus pole miski, mis püsib iseenesest igavesest ajast igavesti. Sellesse tuleb panustada, et armastus püsiks."

"Kallid mehed, kui te emadepäeval oma naisele lille kingite, siis võiksite mõelda sellele, et ehk aitab see lill armastust rohkem hoida, kui ta on värskena vaasis kogu aeg. Seda lille peavad samamoodi hoidma ka naised," märkis Solman.

"Teame, et Eesti naine ei soovi teadlikult lastetuks jääda, seda kinnitas ka 2014. aastal tehtud naiste uuring. Valdavalt soovitakse saada kaks-kolm last. Naised näevad vajadust, et nende lastel oleks õed-vennad. Kahjuks naiste unistused sageli ei täitu. Unistuste purunemiste taga on kõige enam suhete lagunemine," selgitas Solman.

"Oleme praegu eriolukorra tõttu seisus, kus pärast pikki kodus oldud päevi on osades peredes omavahelised suhted kriisi jõudnud. Kui suhe laguneb, jäävad sündimata lapsed, keda Eesti naine ja ka Eesti mees tegelikult väga soovivad," lisas Solman.