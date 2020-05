Algav raudteeohutusnädal kutsub olema tähelepanelik

Raudteeohutusnädalala fookuses kolm teemat: lastele suunatud teavitustegevused, ohtlikud tegevused raudtee ületamisel ning raudteega seotud vastutustundlik pildistamine ja filmimine. Kampaania viiakse läbi koostöös vastutustundlike raudtee-ettevõtetega ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

"Viimasel ajal on kasvanud erinevates meediakanalites avaldatava materjali hulk, milles kujutatakse inimeste raudteel viibimist positiivses võtmes. Selliste materjalide valmistamine ja avaldamine on vastutustundetu ega ole kooskõlas hea tavaga," ütles MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets. "Soovime avalikkusele teadvustada, et inimese asetamisega raudteele seatakse ohtu tema elu ja pildistamise või filmimisega dokumenteeritakse tema poolt toime pandud väärtegu. Raudteel, selleks mitteettenähtud kohas omavoliline viibimine on lubatud vaid raudteetaristu omaniku loal," lisas ta.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avaldatud andmetel leidis raudteel 2019. aastal aset 17 õnnetusjuhtumit, milles hukkus seitse inimest. 2019. aasta paistis silma ka niinimetatud napikatega, kus õnnetuse toimumine oli vaid hetke küsimus. Nende juhtumitega olid seotud eelkõige noored ja lapsed.

Raudteeohutusnädalal edastatakse erinevaid teemasid ja sõnumeid erinevatele sihtgruppidele. Nädala esimese pooles on fookus lastel, kelle jaoks on valminud tuntud lastelavastuse "Mõmmi aabits" tegelaskujudega videoklipp „Mõmmibeebi, lase rong läbi!“.

"Võimaldame kodulehelt alla laadida eelmisel aastal valminud raudteeohutusalase töövihiku ning tutvustame peagi valmivat uut interaktiivset õppevahendit, mis aitab õpetajatel mängulises vormis raudteeohutusega seotud teemasid käsitleda. Nädala keskpaigas käsitleme kõrvaklappide kandmisega seotud probleeme, mis on murekohaks viimase aasta jooksul nii jalakäijate kui ka jalgratturite puhul. Nädala teise poole suuname visuaalse meedia ja sisuloojatele, kes seavad raudteel nii ennast ja kui pildistatavaid ohtu ning tekitavad visuaalses meedias valearvamust, et raudteel pildistamine ja filmimine on lubatud tegevus. Anname välja vastutustundliku fotograafi raudteega seotud materjalide pildistamise põhimõtted," tutvustas Vahemets.