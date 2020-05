Rahvastikuminister Riina Solman: kõik emad on oma lapsele maailma parimad

„Sel aastal on emadepäev veidi teistsugune. Võimalik, et paljud meist ei ole oma emasid eriolukorra ajal pikalt näinud. Nüüd on selleks jälle võimalus. Seda võimalust tuleb meil aga äärmise vastutustundega kasutada, käitudes endiselt Terviseameti poolt loetletud ettevaatusabinõusid ja reegleid silmas pidavalt. See ei sega kuidagi kohtumise ja jällenägemise rõõmu, mis kaunistab tänast päeva nii mõneski peres,“ ütles rahvastikuminister.

„Kõigil meil on ema, paljud meie seast on ise emad ja nii mõnedki saavad tulevikus tunda emaduse lõputut siirust ja tingimusteta armastuse piiritust. Kõik emad on suurt tunnustust väärt ja kõik nad väärivad esiletoomist ja kiidusõnu. Nii õnnelikus paarisuhtes olevad emad, üksikemad, lesed, ka need emad, keda meie hulgas enam ei ole… Kõik emad on maailma parimad! Ükskõik kui keerulises eluolukorras nad oma lastele pühenduvad, nende eest hoolitsevad ja neile oma tingimusteta armastust jagavad. Kõigi emade armastus ja töö on hindamatu," toonitas Solman.

„Emadus on väärtus, mida tuleb väärtustada. Tööalast väljapaistvust tuuakse sageli esile kui edukuse mõõdupuud. Ma ei saa aga nõustuda sellega, et see on peamine edukuse näitaja. Usun, et peame ühiskonnana senisest enam tunnustama ja väärtustama seda tööd ja vaeva, mida tehakse lapsevanemana laste kasvatamisel ja pere hoidmisel. Otsustusõigus selle üle, kas ja mitu last saada, peab olema naisel ja laiemalt perel endal ning me ei tohiks ühiskonnana tekitada olukorda, kus kodune pingutus ja hool on vähemtähtsad võrreldes tööalase karjääriga.