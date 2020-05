Isamaa erakonna aasta ema Leili Särg: Perena koos suudame kõike

Leili Särg on ema neljale täisealisele lapsele ja kahele kasulapsele ning vanaema kaheksale suuremale ja väiksemale põnnile. Kandidatuuri ülesseadjad iseloomustavad Leilit sädeinimesena, kelle positiivne eluhoiak ja energia on nakatanud paljusid. Ta töötab pereettevõttes Särg AA, tegutseb aktiivselt abipolitseiniku ja naiskodukaitsjana ning õpetab algklasside õpilastele jalgrattasõitu. Leili on ka Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühingu asutajaliige ja kauaaegne aktiivne tegutseja.