Emadepäeval algas looduskaitsekuu

Koroonapandeemia ja sellest tingitud eriolukord on toonud looduse ja keskkonna teravalt inimeste teadvusesse. Reaalsus on ilmselt kõige suurematele skeptikutelegi kinnitanud, et inimene on osa loodusest, mitte sellest kõrgemalseisev olend. Meie tervis sõltub otseselt ja kaudselt sellest, kui terve on ümbritsev loodus. Seepärast on Keskkonnaamet kutsunud inimesi üles tegema loodusele pai: soov on üle Eesti koguda kokku vähemalt 110 heategu (ehk paid) Eesti loodusele. Kuidas paitada ja paisid avalikkusega jagada, leiab aadressil

Traditsiooniliselt on looduskaitsekuul pakutud inimestele mitmekesiseid matkamisvõimalusi kaitsealadel, kuid sel korral jäävad rahvaüritused ära. Õnneks saab looduses käia ka üksi või perega ja eriolukord on veenvalt tõestanud, et eestlane on jätkuvalt looduseusku, isegi nii palju, et on tekkinud vajadus inimesi tuntud matka- ja loodusradadelt mujale suunata. Just nüüd on võimalus märgata ja tundma õppida ka oma lähemat ümbrust, leida sealt liike, keda nimepidi tundma õppida. Kui tunned oma naabrit, tead tema nime ja vajadusi, oskad ka hoida ja hoolida.