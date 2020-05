Andres Olesk: raierahu tooks enam kahju kui kasu

Kuidas on uue viiruse levik mõjutanud teie tegemisi?

Seni mitte just olulisel määral. Oleme saanud väikeste ümberkorraldustega stabiilselt töötada. Läti kodanikud saavad eriloa alusel piiranguteta tööl edasi käia. Kontoritöötajad on ametis kodudes ja koosolekuid peame elektrooniliselt. Õnneks on kollektiiv tervena püsinud.

Milline on viiruse mõju metsandussektorile laiemalt?

Kõige suurem mure on teadmatus. Eriti selle kohta, kuidas läheb meie klientidel – näiteks saeveskitel ja vineeritehastel. Inimeste ostujõud on langenud ja kuna suurt osa puidust kasutatakse kestvuskaupade tootmiseks ning ehitussektoris, võib nõudlus nendes sektorites oluliselt langeda. Statistikaameti andmed näitavad samas, et põllu- ja metsamajanduses on hõivatute osakaal eriolukorra vältel kasvanud neli protsenti.

Kui suur on teiega seotud ettevõtete valmidus pakkuda tööd äsja tööta jäänutele?

Raie ning planeerimisega seotud tegevus on meil kaetud püsiva tööjõuga. Küll vajame kevadel metsaistutajaid: paneme mulda ligi miljon kuuse-, männi- ja kasetaime. Eesmärk on kaasa aidata Eesti metsade tervise ja jätkusuutlikkuse tagamisele. Hõive kasvu taga metsamajanduses ongi suuresti istutustööd.

Kui palju kasutate võõrtööjõudu ja kas selle palkamine peaks olema lihtsam?

Meie kollektiivi 106 töötajast on 15 Lätist. Metsa- ja puidusektor on üks automatiseeritumaid ja uuenduslikemaid Eestis. Vajame eelkõige kõrgelt kvalifitseeritud oskustöölisi. Suudame tööjõuvajaduse katta peamiselt kohalikega, sest pakume keskmisest kõrgemat palka.

Pigem on mure pikaajalisem. Kui riik soovib, et firmad kasutaks kohalikku tööjõudu, peab ka haridustellimus vastama majanduse vajadustele. Vähem on vaja koolitada igasuguseid asjaajajaid ja rohkem insenere ning spetsialiste.

Teravalt on üleval ka üraskikahjustuste teema. Kuivõrd see teie tegemisi puudutab?

Üraskite rüüste puudutab kõiki metsaomanikke. Nende kahjustatud metsasid peame raiuma ka meie. Arvan, et erametsadega on mure oluliselt tõsisem kui riigimetsas. Hulgal erametsaomanikest puudub oma metsadest ülevaade, sest nad elavad isiklikust omandist eemal. Riik peaks panema keskkonnaametnikele kohustuse omanikke kahjustustest teavitada.

Üraskiprobleem on tõsisem, kui arvata osatakse. Kliimamuutuste tõttu sagenevad tormid ja põuad ning nende järel üraskirüüsted. Ka niinimetatud sajandi tormi järel 1967. aastal suurenes kuuse-kooreüraski arvukus kolme aasta jooksul metsateadlase Peeter Rõigase hinnangul ligi 600 korda. Väga oluline on kahjustatud puistud õigel ajal maha raiuda ja koos puiduga üraskid metsast välja viia.

Millised tööd praegu lisaks istutamisele ja üraskitõrjele metsades käivad?

Raiume seal, kus pinnas lubab. Ehitame teid ja uuendame maaparandussüsteeme.

Miks erametsaomanikud raierahu ei pea?

Kevadine raie puudutab 0,2–0,3 protsenti kogu Eesti metsadest. Selle mõju elusloodusele on marginaalne. Näiteks liiklus häirib elu maanteeäärsetes metsades ööpäev läbi. Rääkimata kodukasside mõjust linnustikule.

Seoses koroonakriisiga peaks enamik inimesi aru saama, mida tähendab paarikuuline tööta olek. Samuti sellest, mis see riigile maksma läheb. Metsa- ja puidusektor annab Eestis otseselt tööd 30 000 inimesele ja kaudselt veel teisele sama paljule. Iga kümnes töökoht Eestis on seotud selle sektoriga.

Eriti oluline on sektori roll tööandjana Lõuna-Eestis. Siin moodustab see 15 protsenti regiooni tööhõivest. Kui need inimesed igal aastal kaks-kolm kuud tööta on, siis tänast olukorda silmas pidades peaks see küsimus ülearune olema.

Mida ütlete neile, kelle hinnangul Eestis liiga palju metsa raiutakse?

Eestis on metsade pindala, puidu keskmine hektaritagavara ja metsa keskmine vanus kasvanud väga pikalt. Ühtlasi on olulisel määral kasvanud kaitsealade pindala ja arv. Majandamisest on täielikult välja viidud sama palju metsa kui Valga-, Võru- ja poolel Põlvamaal kokku. Metsanduse arengukavas on nähtud ette 12–15 miljonit tihumeetrit raiet aastas. Oleme kümne aasta keskmisena raiunud 9,6 miljonit tihumeetrit aastas.

Minule isiklikult tundub see vaidlus pigem ususõjana. Juttu, et mets saab otsa, on räägitud sada aastat. Vaadakem või vanu ajalehti! Mets on aga ju alati muutumises. Vanast puust saab ühel hetkel känd ja käbist ühel hetkel suur puu.

Ühe tihumeeteri raiumine toob omanikule tulu keskmiselt 30 eurot, kuid riigile lisaväärtust 155 eurot. Nii omanike kui riigi huvi peaks olema, et meil on hea tervise juures olevad elurikkad metsad, mis võimaldavad luua töökohti ning kõrget lisaväärtust.

Millegi arvelt peame praegu võetavaid laene tagasi maksma. Ärme jäta lastele ainult laenuvõlga: jätame ka tugevad metsad, millele töökohti ja majandust ehitada. Eesti majanduslik edu sõltub ekspordist ning puit ja puittooted on Eesti üks peamisi ekspordiartikleid.