Maarius Suviste: viimane e-koolikell?

Kui välja arvata põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad, kes tegelevad palehigis kooli lõpetamisele suunatud tegevustega, tundub, et sisuliselt on õppeaasta läbi. Võtame näituseks ühe x kooli ja algklassiõpilase.

Kui veel märtsis ja aprilli lõpuni oli kodune õpe e-õppe moodi, siis mida enam suve poole, seda rohkem tundub, et asi tüürib koolimängimise suunas. See polegi iseenesest ju halb, kui võrrandite tuupimise asemel õpitakse ka seda, kuidas elus edukalt toime tulla või liikluses korralikult käituda. Kuid näha ja kogeda on suhtumist, et saadame tänavuse omamoodi kooliaasta võiduka lõpuni ning vaatame samal ajal edasi, mis saama hakkab. Uuest õppeaastast. Sügisest.