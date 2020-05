Kanepi loodab vabaneda tolmavatest tänavatest

«Liiklus on siin päris tihe. Kui tuul on maja poole, ega siis aknapesust suurt tolku ole. Marjad küll söömata ei jää, aga need tuleb enne ära pesta,» lisas Jõe tänava alguses elav mees.

Tolmutõrjeks kasutatakse tema tähelepanekutel küll kemikaale, kuid nende mõju ei kesta kaua. «Kuigi teed hööveldatakse, läheb see üsna ruttu auklikuks, misjärel sõidad nagu trammiteed mööda,» kirjeldas Tagel.

Lootust lõpuks tolmust vabaneda annab kanepilastele lisaeelarvega eraldatud toetusraha, mille üle rõõmustavad Põlvamaa kõigi kolme valla juhid. Selgeimad investeerimisplaanid on Kanepil. Vallavanem Piret Rammuli ütlusel on investeeringuteks ette nähtud 380 000, teedele 180 000 ning tasandusfondi 160 000 eurot.

Tuleviku suhtes on ta ettevaatlikult optimistlik. «Märtsi tulumaksulaekumine ei näita veel midagi. Kriisiaja laekumisi näeme reaalselt juunis ning võib-olla langused alles tulevad. Kanepi valla maksumaksjad käivad tööl väga erinevates kohtades: Tartus, Võrus ja Otepääl. Eelmise kriisi ajal oli see isegi hea, sest seetõttu nii suuri langusi ei olnud. Ka suurt töötute hulka pole õnneks ette näha. Kõige keerukamas olukorras on olnud kohalik transpordiettevõte, aga loodetavasti hakatakse neiltki mõne aja pärast taas busse tellima.»

Plaanid tuleb üle vaadata

Investeeringuteks on valida mitme objekti vahel. Kanepi gümnaasiumi uuenduskuur on juba töös. Pooleli on Valgjärve külamaja planeerimisprotsess. Kindel on ka plaan remontida Kanepi keskväljak ning viia asula kruuskattega tänavad mustkatte alla.

«Lähiajal istume majandus- ja eelarvekomisjoniga maha ja vaatame plaanid üle. Keskväljak jäi selle aasta eelarvest välja, ehk õnnestub see nüüd jälle tagasi tõsta. Koostatud on ehitusprojekt, kus ette nähtud sademevee kogumine, valgustus, liikluskorralduse selgemaks muutmine, sealhulgas ringristmiku rajamine platsi vallamaja poolsesse serva. Vallamaja ja kooli vahele tuleb suurem parkla ning pärast tööde lõppu saavad vanemad oma lapsi autost hõlpsamini välja lasta,» sõnas vallavanem.

Georg Pelisaar, Põlva vallavanem «Muidugi on tore raha juurde saada, aga kui näed tulumaksulaekumiste põhjal, kui palju ära läheb...»

«Kruusateede puhul oleme kogu aeg tulekahju kustutanud. Lisarahaga saame nüüd lõpuks teha seda, mis varem tegemata jäänud,» lisas omavalitsusjuht.

Kogu aeg on edasi lükkunud ka Kanepist Ihamarru viiva tee mustkatte alla viimine, millest pool tehti ära juba mitme aasta eest. «Viimati jäi see maanteeameti teetööde kavast välja seetõttu, et ööpäevas pidanuks seal liikuma 50 autot, liikus aga 49. Aga loodetavasti saame ükskord ka sellest koera sabast üle,» sõnas Rammul.

Juhul kui Valgjärve külamaja detailplaneeringut ei vaidlustata, on vallavanema ütlusel võimalik seda ehitama asuda juba juunis.

Põlva vallavanema Georg Pelisaare sõnul tuli lisaeelarvest eriolukorrast tingitud kahjude katteks 300 000 eurot, teist sama palju teedele ning 700 000 eurot investeeringuteks. Kokku toetas riigikogu omavalitsuse eelarvet 1,3 miljoni euroga.

Tulumaksulaekumised vähenevad

«Muidugi on tore raha juurde saada, aga kui näed tulumaksulaekumiste põhjal, kui palju ära läheb...» ei näinud vallajuht põhjust liigselt rõõmustada.

Investeeringute raha Pelisaare väitel mujal kasutada ei saa. Selle kasutamiseks tahab vallavalitsus teha volikogule mitu ettepanekut, aga nende väljakäimist ei pidanud vallavanem praegu veel mõistlikuks.

Teederaha tahab vallavalitsus kasutada nii Põlva linnas kui ka valla külades. Juba on teada, et üle-eestilisest investeeringutoetusest, mis on ette nähtud transiidiga ning ettevõtlusega seotud teede tarbeks, jagus 100 000 eurot Himmastes asuva Tööstuse tee remondiks. Siinsed omavalitsused saavad arvestada ka Kagu-Eesti teedeprogrammi eraldistega.

«Ega see lisaraha just kõige paremal ajal tule, sest iga ettevõtmise puhul küsitakse ka omafinantseeringut. Õnneks ei ole Põlva laenukoormus veel liialt kõrge, aga peame mõtlema ka tulevastele põlvedele,» toonitas Pelisaar.

243 000 eurot teedele

Räpina vallavanem Enel Liin tõdes, et uudis raha eraldamisest ja selle suurusest on veel värske, mistõttu ei ole tehtud ka lõplikke otsuseid.

«Suuremad otsused ja jaotamise alused peab kindlasti heaks kiitma ka volikogu. Samuti ei ole meile teada raha kasutamise tingimused, need määrused on veel kinnitamisel. Lisaeelarve raha 188 000 eurot peab katma kriisi ajal tehtud lisakulutused ja ilmselt ka üksikisiku tulumaksu alalaekumise. Meie hinnangul ei ole see raha siiski piisav, katmaks puudujääki, kuna esimesed mõjud vallaeelarvele on juba märgata,» tõdes omavalitsusjuht.

Teedele eraldatav lisaraha on ligemale 243 000 eurot ja selle kasutamise kohta tahab vallavalitsus kindlasti kuulata volikogu vastava komisjoni arvamust.