Kuldnokkade pesitsuse uurimine tõi tunnustuse

Tänavu kvalifitseerus konkursile 45 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal said konverentsil oma töid esitleda 11 parima põhikooli ja üheksa parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

Hindajad leidsid, et Gerassimovi loovtöö, mis hõlmas kaamera paigutamiseks sobiliku pesakasti kavandamist, ehitamist ja ülespandud pesakastis kuldnokkade käitumise jälgimist, oli hoolikalt plaanitud ja põhjalikult läbi viidud. Tõdeti sedagi, et aialindude tegevuse jälgimine on paljudele huvilistele esimene samm loodusvaatluste tegemisel, ise kaamera ülessättimine näitab aga erilist pühendumust. Kui kokku saavad loodus ja tehnika, tuleb sellest hea tulemus.