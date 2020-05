Algas Tõrva gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise projekteerimine

Rekonstrueeritav staadion planeeritakse multifunktsionaalse mängude ja kergejõustikuväljakuna, kus on võimalik treenida ning võistelda kuulitõuke, kettaheite, teivas-, kaugus-, kõrgus- ning kolmikhüppe aladel. Staadioni keskele on kavandatud kunstmuru jalgpalliväljak, mis peaks leevendama ka jalgpallikogukonna vajadust korraliku mänguväljaku järele. Lisaks nähakse projektiga ette korvpalli- ning tenniseväljakud, samuti staadioni teenindav hoone ja pealtvaatajate tribüün.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et kuigi projekteerimislepingu sõlmimine ei pane veel algust staadionil ehitustööde tegemisele, on see oluline samm edasi jõudmaks lähemale Tõrva gümnaasiumi staadioni kauaoodatud uuendamisele. „Anname endast parima, et juba lähiaastatel saaks staadion uuendatud ning koos juba rajatud tervise-, ratta- ning discgolfi radade ja valmiva ujulakompleksiga saaks Tõrva gümnaasiumi ümbrusest üks populaarsemaid tervisespordikeskusi Lõuna-Eestis,“ kommenteeris Ruusmann seatud eesmärke.