Tööd Vinso ja Veriora vahel jõudsid graafikust ette

«Praegu ollakse graafikujärgsetest töödest nädala võrra ees,» märkis Taal ja lisas, et tööd Vinso–Kirmsi lõigul lõpetatakse novembri lõpuks.

Võru–Räpina maantee kõrval kulgeva jalg- ja jalgrattatee ehitushange on osakonnajuhataja sõnul välja kuulutatud, maksumus selgub 4. juunil.

Küsimusele, millal on plaanis ette võtta täiendavad tee-ehitusobjektid, milleks riigikogu lisaeelarvega raha eraldas, kostis Taal, et tehnilised kirjeldused lisandunud kruusateede katete ehituse objektidele on valmis ning praegu koostatakse hankedokumente. Lepingud töödeks lisaobjektidel sõlmitakse juuni teisel poolel ning tööd algavad juulis.