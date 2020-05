«Sellistes ruumides töötada on raske,» ütles Võru vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilmar Kesselmann. «Kõik ruumid ei vasta tingimustele.»

Enne eriolukorda umbes pooltsada last hoida võtnud Sõmerpalu lasteaed asub aleviku servas 1,1 hektari suurusel kinnistul, eraldatuna sõiduteest ja Võhandu jõest. Hoone on lasteaiana kasutuses juba 50 aastat ning vajab asjatundjate kinnitusel kas rekonstrueerimist või uuega asendamist. Maja remonti kavandas juba haldusreformieelne Sõmerpalu vallavalitsus, kuid nüüd on pall Võru vallavolikogu käes, kes seda käest kätte hüpitab.